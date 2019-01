Canicattì, pericolo mini gang: scattano i controlli della polizia

Print This Post

Sembra ci sia il pericolo di una presenza di mini gang a Canicattì.

In seguito a numerose segnalazioni e denunce arrivate presso il commissariato di Canicattì guidato dal Vice Questore Cesare Castelli, gli uomini della polizia di stato hanno effettuato nei giorni scorsi un controllo straordinario del territorio.

Nel dettaglio, l’accertamento dei poliziotti appartenenti al reparto anticrimine ha riguardato la villa comunale sita in viale della Vittoria dove pare sia stata notata la presenza di alcuni gruppi di ragazzi minorenni che sarebbero sospettati di aver costituito delle bande dedite a furti e rapine ai danni di altri giovani, a cui si aggiungerebbero anche estorsioni praticate con il sistema del “cavallo di ritorno” riguardanti soprattutto dei telefoni cellulari per i quali, una volta rubati, sarebbe stato chiesto un dato quantitativo di denaro per la loro restituzione.

Di Pietro Geremia