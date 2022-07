Canicattì, Piano nazionale di ripresa e resilienza: il Comune finanziato con 91 mila euro

L’amministrazione comunale di Canicattì, informa la cittadinanza che è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Decreto di finanziamento n. 23/2022 per l’Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” per le domande presentate nell’ambito del “Piano Nazionale di ripresa e resilienza” ­dagli enti ubicati in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, durante la prima finestra temporale aperta il 4 aprile e chiusa il 3 maggio 2022.

L’istanza presentata dal Comune di Canicattì, già accolta, è stata finanziata per un importo di euro 91.050,00.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che pone Canicattì tra i primi comuni del Mezzogiorno beneficiari del decreto di finanziamento – commenta il sindaco Vincenzo Corbo – questo testimonia la volontà della nostra amministrazione di innovare il nostro Ente ed operare per cogliere tempestivamente ogni occasione di finanziamento che possa migliorare i servizi resi ai nostri concittadini. Un ringraziamento all’Ufficio Servizi Informatici, sempre pronto a cogliere con immediatezza gli impulsi della nostra amministrazione.”