Con una scusa si sono fatti aprire la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno picchiato con una catena i componenti di una intera famiglia: padre, madre e figlio facendosi consegnare circa 2000 euro in contanti. Protagonisti di questa vicenda accaduta nel centro storico di Canicattì una donna di 26 anni ed un giovane di 25 . La prima di Canicattì il secondo originario di Marsala. Dopo avere messo a segno il colpo i due sono fuggiti via facendo perdere le tracce. I carabinieri dopo le dichiarazioni dei rapinati, finiti in ospedale per le ferite e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono riusciti ad identificare i rapinatori denunciandoli in stato di libertà. Le accuse sono: rapina e lesioni.