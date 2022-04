Canicattì, pirata della strada investe 60enne e scappa: indagini in corso

Investe una donna di 60 anni e fugge via senza prestare soccorso, è successo in via Fasci Siciiani a Canicattì, dove un Suv ha colpito una donna che stava attraversando la strada lasciandola sul selciato.

La 60enne è stata soccorsa da alcuni passanti e trasporta al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, ai medici ha riferito che alla guida dell’auto pirata ci sarebbe stata un donna.

Il personale del pronto soccorso ha diagnosticato un trauma cranico non commotivo e trauma indiretto al rachide cervicale.

Sull’episodio indagano gli investigatori del locale commissariato che hanno anche visionato alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona.