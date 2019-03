Canicattì, polemiche PD: Il Consigliere Cuva “Incomprensioni che potevano e dovevano essere evitate. La città aspetta ben altro”

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri si sono svolte le primarie per l’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico. Anche a Canicattì, così come nel resto della Provincia di Agrigento, si è registrata una buona partecipazione.

Questo dato deve sancire l’inizio di una nuova fase in cui si metta al centro un maggiore coinvolgimento degli elettori del nostro Partito e dei Cittadini tutti.

Nei giorni scorsi si è acceso un forte dibattito all’interno del nostro circolo ed è doveroso da parte mia precisare alcuni aspetti.

Non dobbiamo fare l’errore, sulla scia di quanto spesso è accaduto nei vari livelli del nostro Partito, di concentrare la nostra discussione, le nostre energie sulla ricerca dei “colpevoli” piuttosto che delle soluzioni ai problemi che attanagliano la nostra amata Canicattì.

Le prese di posizioni assunte da autorevoli esponenti del nostro circolo, erano state ampiamente annunciate nel corso delle varie riunioni che abbiamo celebrato a partire dallo scorso Settembre. Come ribadito anche dal Sindaco, nel corso di quelle riunioni fiume, eravamo TUTTI concordi sulla urgente necessità di rilanciare l’azione amministrativa.

Sin dalla prima riunione, avevo da subito manifestato apertamente la necessità di invertire la rotta, tramite l’attuazione di una serie di azioni, diverse ma strettamente collegate tra loro, sintetizzabili in questi tre punti:

migliorare l’approccio comunicativo con la città; rafforzare la macchina burocratica; modificare l’assetto politico/amministrativo della giunta.

A ciò si sarebbe dovuto aggiungere una urgente riorganizzazione del nostro circolo anche in vista di quella che sarebbe stata la fase congressuale.

A tal proposito, ricordo a tutti i miei compagni di partito che, il sottoscritto, il 20 Giugno 2016, ovvero all’indomani della vittoria alle ammistrative, aveva sottolineato la necessità di celebrare un congresso straordinario per aprire ad una maggiore partecipazione di cittadini ed elettori.

Purtroppo fui inascoltato.

Il nostro circolo necessita della fase congressuale al fine di nominare gli organismi previsti dallo statuto che possano coadiuvare i Consiglieri Comunali, il Capogruppo ed il Segretario cittadino del Partito Democratico.

All’Ing. Gaetano Vella, a cui è stata confermata la fiducia quale segretario politico del circolo di Canicattì nel corso di una riunione tenutasi nell’estate del 2017, spetterà il compito di guidare il circolo fino alla celebrazione della prossima fase congressuale.

Le prossime settimane segneranno una svolta nella storia di Canicattì: l’eliminazione dei cassonetti stradali, il collocamento in pensione del Segretario Generale e la discussione in Consiglio del Piano di Riequilibrio Finanziario, necessitano sicuramente la nostra massima e primaria attenzione.

Mi permetto umilmente di suggerire al Sindaco di trovare le modalità per farsi aiutare maggiormente da chi, nel rispetto dei diversi ruoli, offre le proprie competenze, il proprio entusiasmo, il proprio impegno per contribuire a risolvere i problemi della nostra città.

Solo attraverso un coinvolgimento concreto di tutte le energie che la nostra città offre si potranno affrontare e tentare di risolvere i problemi della nostra Canicattì, con la consapevolezza che il nostro partito ha l’obbligo di superare le divergenze e ritrovare l’unità per portare a termine questa seconda parte di legislatura nel solco del programma elettorale che gli elettori hanno premiato alle scorse amministrative.