Canicattì, politica locale : riflessione del Consigliere Umberto Palermo

Riceviamo e pubblichiamo.

“Mentre la città sprofonda sempre di più in una situazione pesantissima in merito allo stato del manto stradale, ai lavori iniziati da mesi e mai conclusi, alle carenti o addirittura assenti indicazioni nei luoghi in cui vi sono buche o avvallamenti, con grave pericolo per tutti i cittadini, si legge una nota del sindaco con cui comunica alla cittadinanza di avere diffidato Girgenti Acque a intervenire “con la massima tempestività” per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione del manto stradale.

Dopo i tavoli tecnici, dopo le svariate note di diffida di cui il sindaco

parla nel suo comunicato, e che, come dice il sindaco stesso non sono servite

assolutamente a niente, l’amministrazione che ci ricorda che il degrado delle

strade è sotto gli occhi di tutti ci comunica che per risolvere il

problema bisogna mandare un’altra nota di diffida.

Invito il sig. sindaco mentre è impegnato a scrivere le note di diffida (non si conosce cosa stia facendo in merito l’assessore al ramo Arch. Corbo), ad affrontare seriamente il problema, magari incaricando gli avvocati del comune di studiare la problematica e, alla fine di tale studio di fare causa, chiedendo il risarcimento dei danni, alle società che non si occupano di fare realizzare correttamente i lavori sul manto stradale, causando le tante buche e i tanti avvallamenti presenti sul territorio comunale, che non sono oggetto di intervento per moltissimo tempo, che vengono rattoppati male, e che regolarmente ritornano allo stato di degrado iniziale. Meno parole e più fatti.”

Consigliere Canicatti civica

Umberto Palermo