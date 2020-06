Canicattì, polizia arresta due donne ricercate per evasione dai domiciliari

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di Stato di Canicattì hanno arrestato una romena 26enne senza fissa dimora e una 24enne per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

A quanto pare gli agenti canicattinesi avrebbero fatto irruzione all’interno dell’abitazione di un noto pregiudicato del posto, peraltro gravato da misura cautelare, presumendo che li si nascondesse la 24enne evasa da diversi giorni dal luogo ove era stata sottoposta agli arresti.

In detto luogo, nonostante le azioni di resistenza attiva poste in essere dal citato pregiudicato, proprietario dell’immobile, finalizzate ad assicurare la fuga dell’evasa, gli agenti sono dunque riusciti a rintracciare, nascosta sotto un letto, la donna.

Nel corso dell’operazione di Polizia gli agenti hanno rintracciato anche un’altra donna in atto sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari ma in altra abitazione.

Una volta espletate le formalità di rito entrambe le pregiudicate sono state tratte in arresto nella flagranza di reato e condotte in Commissariato.

Inoltre, il proprietario dell’abitazione è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento personale poiché reo di avere ostacolato le attività di Polizia ed avere nascosto presso la propria abitazione le due evase, di cui una latitante da oltre due settimane ed attivamente ricercata.