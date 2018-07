Canicattì, polizia scopre un altro casolare abbandonato pieno di armi

Connect on Linked in

Non si arrestano le scoperte di veri e propri arsenali nelle campagne della città del Parnaso.

Gli uomini della sezione anticrimine del commissariato di Canicattì, diretti e coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno infatti ritrovato e sequestrato all’interno di un casolare abbandonato in contrada Buccheri un arsenale di munizioni composto da circa 200 tra cartucce per fucili da caccia e revolver oltre a due aste poggiamano per fucili da caccia.

Una vera e propria “scorta” di munizioni quindi quella depositata e nascosta in una delle zone più rurali della città e scoperta in seguito ad un’altro ritrovamento avvenuto il 29 giugno scorso dove, all’interno di una grotta sita sempre in contrada Buccheri, sono stati rinvenuti due fucili semiautomatici calibro 12, uno dei quali con matricola illeggibile e due canne per fucili.

Di Pietro Geremia