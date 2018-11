Canicattì, Polizia svolge operazioni anticrimine: ecco tutti i risultati

Connect on Linked in

Una vasta e radicale campagna anticrimine è stata disposta da parte dal Questore Maurizio Auriemma nel territorio di Canicattì nei giorni scorsi.

L’operazione, condotta ed eseguita dagli uomini del locale Commissariato guidato dal Vice Questore Cesare Castelli coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, ha permesso dunque di effettuare una verifica capillare nel territorio canicattinese tramite la creazione di ben 42 posti di controllo in cui sono state identificate 672 persone, controllati 317 veicoli, emanate 41 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, decurtati 50 punti della patente e operati 3 sequestri amministrativi di autovetture prove dell’apposita copertura assicurativa.

Oltre che sulla strada, i controlli delle forze dell’ordine sono proseguiti su 10 esercizi pubblici in cui sono state emanate 2 sanzioni pecuniarie da 1032 euro ai danni dei titolari per rappresentante non autorizzato e per dipendente non regolarizzato con ulteriore segnalazione di lavoratore in nero agli uffici competenti.

Inoltre, gli agenti di pubblica sicurezza hanno effettuato 7 perquisizioni personali e domiciliari a pregiudicati del posto oltre a procedere ad un controllo di 56 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza.

Infine, nel corso dell’attività investigativa sono stati effettuati numerosi interventi richiesti da utenti per disparate vicende di tipo conflittuale, sia in famiglia sia tra persone estranee, che sono in corso di approfondimento.

Di Pietro Geremia