Canicattì, ponte di Via Cirillo: autista di camion non legge cartello e fa cadere in strada cassette della frutta

Connect on Linked in

Una vigilia di ferragosto decisamente movimentata quella che si sta svolgendo nelle strade di Canicattì.

Sotto al ponte di via Cirillo, una delle principali arterie della città del Parnaso, pare che siano cadute da un camion alcune cassette di plastica per la frutta. Sul posto sarebbero immediatamente intervenuti sia i rappresentanti delle forze dell’ordine che i tecnici conunali insieme all’Ass. Umberto Palermo al fine di portare via i detriti prima che potessero volare e far del male ai passanti.

A causare la caduta delle cassette sarebbe stata la mancata lettura del cartello stradale da parte del conducente del mezzo pesante in cui veniva descritta la misura massima di 2,5metri di altezza per i mezzi al fine di consentire un passaggio sicuro, che avrebbe dunque portato alla caduta e allo sparpagliamento in strada del carico trasportato.

Di Pietro Geremia