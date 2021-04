Gli agenti della polizia stradale, distaccamento di Canicattì, durante il servizio di vigilanza stradalelungo la strada statale extraurbana principale 640, hanno denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Agrigento tre persone di Canicattì, poiché intenti a prelevare abusivamente materiale ferroso dentro un’area di cantiere di proprietà della C.M.C. di Ravenna, azienda assegnataria dei lavori di ammodernamento della infrastruttura stradale.

I tre soggetti, già noti per precedenti di polizia specifici, dopo essersi introdotti in una zona delimitata ed interdetta alla circolazione a causa di lavori sul viadotto “Roveto”, territorio del Comune di Castrofilippo, avevano già caricato su un autocarro Iveco circa 400 chilogrammi di materiale metallico, pur non essendone autorizzati, quando venivano notati dalla pattuglia in transito che, dopo aver accertato la loro presenza abusiva sul posto, li ha deferiti alla locale Autorità Giudiziaria.