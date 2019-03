Canicattì, prende il via oggi la XXI° edizione del Carnevale canicattinese(Foto)

Connect on Linked in

XXI EDIZIONE CARNEVALE CANICATTINESE

Inzia oggi alle 17.30, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e i gruppi in maschera la XXI edizione del carnevale canicattinese.

Le strutture in cartapesta partiranno da piazza IV Novembre, e sfileranno per corso Umberto, viale regina Margherita fino alla villa comunale. Durante la sfilata il carro allegorico “Addolciamoci” distribuirà dolci tipici e zucchero filato.

Alle 23.00 discoteca all’aperto in viale regina Margherita con i Dj’s Rotations.

Il carnevale della città di Canicattì tornerà finalmente alla ribalta.

Grazie alla proposta iniziale dell’Associazione “Ci siamo anche noi”, insieme ad altre associazioni locali, la kermesse locale, dopo alcuni anni di fermo, ritorna ad essere l’orgoglio dei canicattinesi.

Per la XXI° edizione della manifestazione, che negli anni passati ha conquistato il titolo di terzo carnevale siciliano, facendo convergere in città migliaia di persone provenienti da altri paesi, sono stati allestiti 5 carri allegorici, esibizioni di gruppi in maschera a coreografia dei carri a cura di 5 scuole di ballo, la partecipazione delle scuole, di ludoteche che coinvolgeranno i bambini in maschera, distribuzione di dolci tipici e zucchero filato da un carro a tema mentre, da un altro, verrà diffusa musica disco.

Tra le associazioni, e il Comune di Canicattì, il quale assicurerà i servizi di viabilità, la regia di tavoli tecnici per la definizione delle misure di safety e security indispensabili allo svolgimento della manifestazione, la pubblicità sul sito istituzionale e la pagina social dell’Ente, è stata stipulata una convenzione che disciplina nei dettagli i rapporti tra i due partner.

L’adesione a tale progetto non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente a sostegno della manifestazione.

