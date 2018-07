Canicattì, presentata borsa di studio di ricerca “Claudio Giudice 2018”

Connect on Linked in

E’ stata bandita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Clessidra Claudio Giudice per la vita” ONLUS e dell’assemblea degli associati, una borsa di studio di ricerca intitolata “CLAUDIO GIUDICE 2018”, volta a sostenere un periodo di formazione della durata non superiore a tre mesi, che abbia come

finalità la prevenzione e la cura di malattie tumorali germinali, da svolgersi alla University of British Columbia – BC Cancer – Vancouver Cancer Centr. – Division of Medical Oncology, centro medico con comprovata esperienza nella cura delle predette malattie.

La presentazione della domanda, scaricabile online sul sito della Fondazione, è fissata per il prossimo 31 agosto 2018.

La borsa di Studio, il cui valore lordo non è superiore ad euro 15.000,00, è rivolta a giovani medici, oncologi, biologi e altre figure professionali ed è stata fortemente voluta dai genitori di Claudio, Mario Giudice e Giuseppina Restivo, e dalla sorella Alessandra per tentare di dare una speranza di vita a chi è stato colpito da queste rare forme di cancro.



Quella speranza di vita che non è stata concessa a Claudio Giudice, il brillante, talentuoso e indimenticabile avvocato canicattinese che nel dicembre del 2016, a soli 28 anni, dopo due anni di cure e interventi, ha perso la sua personale, dignitosissima, battaglia contro una forma rara di tumore lasciando un vuoto incolmabile nei suoi amati familiari e in tutti coloro che lo hanno avuto accanto come fraterno amico, compagno, studente o semplicemente conoscente.



La borsa, che sarà assegnata con l’ausilio di un comitato scientifico nominato anche su indicazione dell’ordine dei medici, è destinata a Cittadini Italiani e Stranieri che siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, siano Specialisti Oncologi o conseguano la relativa specializzazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda per la partecipazione, nonché a Ricercatori operanti nel settore dell’oncologia medica presso Università italiane o Centri di riferimento nazionale per la ricerca biomedica e sanitaria.



L’importo della borsa di studio e di ricerca verrà corrisposto in due rate di eguale importo: la prima anticipata, prima dell’avvio del periodo di ricerca, e la seconda posticipata, al termine del periodo stesso.

La Fondazione “La Clessidra Claudio Giudice per la vita”, si sostiene grazie alle donazioni degli Amici e ai proventi derivanti da eventi culturali, musicali e sportivi organizzati in diverse località allo scopo di reperire i fondi necessari a portare avanti la mission e mantenere vivo il ricordo di Claudio e il suo splendido sorriso in chi continua ad amarlo e a sentirlo accanto. Un importante sostegno è arrivato da Unicredit e dal trio canoro “Il Volo”.