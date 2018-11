Canicattì, presentata mozione di sfiducia al sindaco Di Ventura da parte di 11 consiglieri

Connect on Linked in

Guai in vista per il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

A due anni dall’inizio del suo mandato è stata presentata la seconda mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino della città del Parnaso da parte di ben 11 consiglieri comunali.

La prima mozione era stata fatta nei mesi scorsi da parte del consigliere pentastellato Fabio Falcone, la quale aveva ricevuto però pochi consensi.

L’iter burocratico, durato settimane intere, una volta ratificato in municipio prevede una convocazione da parte del Presidente Alberto Tedesco di tutto il civico consesso nel periodo compreso tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla presentazione al fine di discutere la mozione stessa.

Secondo la legge vigente per l’approvazione della sfiducia è necessario che almeno 16 degli attuali consiglieri siano concordi, fatto che stando alle ultime indiscrezioni non sembra così lontano.

Ecco l’elenco dei firmatari:

Domenico Licata, Giuseppe Alaimo, Giuseppe Lo Giudice, Rita Parla, Umberto Palermo, Liliana Marchese Ragona, Fabio Di Benedetto, Luigi Salvaggio, Ivan Trupia, Maria Lo Giudice, Giovanni Rubino.

Di Pietro Geremia