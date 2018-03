Canicattì, presentate le proposte relative al piano finanziario 2018 e la quantificazione della Tari

Connect on Linked in

Il Sindaco Ettore di Ventura ha presentato le proposte inerenti al piano finanziario 2018 e la quantificazione della Tari da inserire all’interno dell’ordine del giorno del consiglio comunale di Canicattì che avverrà quest’oggi.

“Rispetto agli anni precedenti, non abbiamo ritoccato la tariffa sui rifiuti – ha detto Di Ventura. Alla luce della buona gestione dei rifiuti avvenuta dal nostro insediamento ad oggi, la raccolta differenziata è salita dal 15% ad oltre il 40-45% e questo ci ha consentito dei cospicui risparmi che abbiamo quindi ribaltato a favore dei cittadini.

La nostra proposta sul piano tariffario – continua il sindaco – che porteremo in consiglio comunale dovrà essere dunque deliberato dal consiglio stesso entro i termini di approvazione del bilancio di funzione entro il 31 Marzo 2018. Siamo convinti che il senso di responsabilità dei consiglieri comunali possa portare ad un esame di tale piano tariffario e ad una sua conseguente approvazione” – ha dichiarato il primo cittadino. In concreto dunque, qual ora tale piano tariffario venisse approvato, per le utenze domestiche si avrà una riduzione della bolletta di oltre il 10% rispetto al 2017.

Il secondo argomento posto all’ordine del giorno da parte dell’amministrazione invece, è quello inerente alla definizione agevolata delle pendenze che i cittadini hanno sul mancato pagamento dei tributi mediante l’introduzione dell’istituto del “Ravvedimento Operoso”.

Secondo tale istituto, il cittadino che per un dato periodo non ha pagato i tributi può autodenunciarsi usufruendo così di agevolazioni fiscali differentemente nel caso in cui venisse “beccato” dalle istituzioni, dove in tal caso sarebbe tenuto a pagare la somma dovuta incrementata di oltre il 30%. Con il ravvedimento operoso quindi, il comune premierebbe il cittadino volenteroso di pagare le somme dovute per legge potendo godere di uno “sconto” consistente alla somma dovuta più il 5% (anziché il 30%) dell’importo con la possibilità di rateizzazione del debito.

Di Pietro Geremia