Canicattì, presenza di ammonio nell’acqua: i chiarimenti di Girgenti acque

Girgenti Acque S.p.A. comunica che i primi esiti delle analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati nella mattinata di oggi 28/12/2018 presso i punti rete di via Capitano Ippolito 99, 119 e 75 hanno evidenziato la sussistenza di parametri non conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. per la presenza di ammonio.

Al contrario, le analisi microbiologiche eseguite sul campione d’acqua prelevato in pari data presso il punto rete di via Capitano Ippolito 62 ha evidenziato la sussistenza del parametro ammonio conforme al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Di conseguenza la scrivente Società, in via cautelativa, ha provveduto a sospendere il servizio di distribuzione idrica nei punti rete dal civico 75 al civico 131.

Sarà cura della Società procedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio delle utenze in questione ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte.

Si assicura, altresì, che i nostri operatori ed i nostri tecnici stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata e per pervenire ad una rapida risoluzione della problematica in oggetto.

Sarà cura della Società provvedere ad informare circa l’esito delle verifiche effettuate.