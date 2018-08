Canicattì, preso il 30enne che rapinò benzinaio nel gennaio scorso

La giustizia non va mai in vacanza. Lo sanno bene gli uomini del commissariato di Canicattì, coordinati dal dirigente Cesare Castelli, i quali, nonostante l’aria di relax che accompagna sempre le giornate di ferragosto e della sua vigilia, hanno arrestato A.S., un 30 enne cittadino del luogo, ritenuto l’autore di una tentata rapina ai danni di un distributore di benzina lo scorso gennaio. Secondo l’accusa infatti, sarebbe proprio il 30enne, già sottoposto alle stessa misura cautelare per fatti analoghi, ad assaltare, insieme ad un altro complice facente da “palo”, il distributore coperto da una calzamaglia e con un coltello in mano, fortunatamente andato a vuoto per il coraggioso rifiuto dell’addetto a consegnare il denaro. Le indagini, portate alacremente avanti nei mesi dai poliziotti della città del Parnaso, hanno così permesso di individuare il colpevole applicandogli, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, gli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia