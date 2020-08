Una segnalazione di una presunta fuga di gas è avvenuta pochi minuti fa in Via Vittorio Emanuele, nei pressi del Super Cinema, a Canicattì.



Alcuni residenti hanno segnalato al numero unico di emergenza 112, forti odori di gas provenienti da un punto non precisato del quartiere. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno inviato una squadra sul posto per un sopralluogo.



I pompieri hanno effettuato alcuni test con l’ausilio di appositi strumenti come l’esplosimetro, che serve per rilevare un eventuale pericolo di esplosione in un ambiente, che per fortuna avrebbe dato esito negativo.



Per maggiore sicurezza sono stati allertati anche i tecnici della società che si occupa dell’erogazione del gas che si sono recati sul posto per un ulteriore controllo dei contatori e delle tubature della zona.



Dai controlli effettuati non sarebbe emerso nulla di anomalo, si è trattato di un falso allarme.