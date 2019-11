Canicattì, prevista per domani la Commemorazione delle Forze Armate

Print This Post

Riceviamo e pubblichiamo.

Le Associazioni Combattentistiche e d’ Arma invitano la Cittadinanza a ricordare il 4 Novembre, giornata della vittoria, dell’ unità nazionale e delle forze armate. In questo giorno ogni Italiano ha il dovere di fare sentire la propria vicinanza alle Forze Armate, Forze dell’ Ordine e a tutte le diverse organizzazione di Protezione Civile che quotidianamente vegliano per garantire sulla nostra Libertà;

sentirsi a fianco ai Ragazzi delle nostre Forze Armate, chiamati in diversi parti del mondo, che con la loro presenza sono garanti di ordine e di libertà presso gli scenari di guerre dove vanno ad operare;

ricordare ed onorare i nostri Caduti di tutte le guerre, come atto doveroso nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro giovane vita in difesa e per il bene supremo della patria.

Il Popolo Italiano deve essere orgoglioso del proprio passato, della propria tradizione Militare piena di Gloria e di Leale partecipazione e che deve essere guida sicura per il nostro futuro.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al corteo del 4 Novembre 2019 che muoverà alle ore 10,00 dalla sede della Associazione Combattenti, in via Capitano Giovanni Ippolito n.50.

I responsabili delle Associazioni

Pio Vella Cannella – Leonardo Di Stefano