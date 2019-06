Canicattì, prevista per Domenica la Passeggiata Ecologica

Connect on Linked in

Il comitato di cittadinanza attiva Orgoglio Canicattinese ha organizzato per Domenica prossima una passeggiata ecologica per le vie della città.

L’evento, denominato “Spazza Tour”, si svolgerà Domenica 16 giugno alle ore 10.30 e prevederà un itinerario compreso contrada Calandra, con partenza dall’ex aria di conferimento rifiuti, per poi proseguire per via Don Curto e via Mons.Ficarra.

Al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti e il passaggio in sicurezza del corteo, il comune di Canicattì ha emanato nell’O.S. n°. 107/2019 una sospensione della circolazione veicolare per le vie interessante a partire dalle ore 9:30 e fino alla fine della passeggiata.

Di Pietro Geremia