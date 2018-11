Canicattì, prevista per Domenica l’inaugurazione della seconda “Panchina Rossa”

Connect on Linked in

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne prevista per domani, Domenica 25 novembre 2018 un grande e simbolico evento è stato organizzato dall’Associazione canicattinese “La Forza delle Donne”.

Presso la nota Piazza Dante infatti, alle ore 10:30, sarà inaugurata la 2^ panchina rossa.

Il primo elemento di arredo urbano era stato piazzato lo scorso in Piazza Nassiryia proprio per l’8 Marzo, giornata internazionale della donna, e tinto appunto di rosso col fine di rappresentare il “posto occupato” di una donna vittima di femminicidio simboleggiando quindi l’assenza nella società causata dalla violenza.

I membri dell’associazione invitano dunque tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di riflessione esortando inoltre a portare un simbolo di colore rosso (sciarpa, un fiore, un nastro, ect…) o, chi lo desidera, una poesia o un brano per dare maggiore enfasi al momento di riflessione e di dibattito che avverrà dopo l’inaugurazione.

Di Pietro Geremia