Canicattì, prevista per Sabato la Maratona digitale “Quale Futuro”

Tra i 400 giovani che parteciperanno alla video conferenza per il brainstorming collettivo, anche l’assessore alla Cultura, P.I. e Associazionismo, Angelo Cuva, tra i più giovani amministratori d’Italia.

All’apertura dei lavori della web maratona, voluta dal Ministro Spadafora, prenderà parte in video conferenza dal Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per otto ore centinaia di ragazze e ragazzi –campioni statistici dell’intera popolazione giovanile – si confronteranno su quattro tematiche: pianeta, partecipazione, percorsi, incontro. Si discuterà di sostenibilità, mobilità alternativa, riduzione delle disuguaglianze, partecipazione digitale, diritto all’accesso, alla formazione e al lavoro, nuovi modelli di socialità, di viaggio, di cultura. Quattro gli speaker d’eccezione: Alberto Angela, Lavinia Biagiotti, Vincenzo Novari e Chiara Saraceno.

Si parlerà del periodo della pandemia, di quali siano le aspettative e le attese dei giovani nel post-coronavirus, delle politiche ritenute più urgenti, su cosa investire le risorse previste dal Governo e dall’Unione europea dedicate alle giovani generazioni.

I risultati dei tavoli saranno raccolti ed elaborati in tempo reale, grazie anche all’utilizzo del software innovativo ideato da Visionary Days, in un unico documento che sarà presentato nella sessione finale e che costituirà la base delle politiche del Governo che il Ministro Spadafora si impegna a promuovere. Visionary Days è un format organizzato dall’organizzazione omonima, nata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino e oggi attiva in tutta Italia.

“Ritengo molto interessante la partecipazione a questa web maratona per la possibilità di dar voce alla mia generazione che vanta il triste primato di avere vissuto due gravi crisi mondiali ed un futuro incerto. Il COVID ha evidenziato fragilità che non immaginavamo per le quali rischiamo di pagare un prezzo molto alto in questo prossimo futuro. Spero che da questo confronto eterogeneo emergano iniziative utili a promuovere azioni politiche ed economiche mirate al raggiungimento di precisi obiettivi che possano rendere meno problematico il futuro della mia generazione e di quelle a venire.” L’Assessore Angelo Cuva .