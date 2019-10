Connect on Linked in

Con una nota ufficiale il Comune di Canicattì guidato dal Sindaco Ettore di Ventura ha informato la cittadinanza che il prossimo 7 novembre Girgenti Acque inizierà i lavori di verifica per trovare le cause dell’avvallamento presente in Corso Umberto I, all’altezza dei locali che ospitavano la ex Cassa di Risparmio