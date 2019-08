Canicattì, previsti per ottobre lavori di riqualificazione del Carlotta Bordonaro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Manca davvero poco per ridare gli antichi fasti al “Carlotta Bordonaro” di Canicattì.

Nell’ottobre di quest’anno infatti è previsto l’inizio dei lavori di riqualificazione del campo sportivo grazie a dei finanziamenti che il Comune avrebbe ottenuto sia dal Ministero, consistenti in circa 130 mila euro, sia dalla Cassa depositi e prestiti, circa 350 mila euro.

È già da tempo che la cittadinanza, in particolar modo società sportive e tifosi, chiedevano alle varie amministrazioni susseguitesi nel tempo una “rimessa a posto” dello stadio comunale e, nel giro di qualche mese, saranno finalmente accontentate per poter così ridare lustro allo sport cittadino in ogni sua forma.

Di Pietro Geremia