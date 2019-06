Canicattì, sciopero nazionale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale,Provinciale e Metropolitana

Connect on Linked in

Con un post sul proprio profilo social di Facebook, il Comune di Canicattì ha informato i cittadini che giorno 21 Giugno è stato previsto uno sciopero nazionale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, dei Corpi di Polizia Provinciale e/o di Area Metropolitana.

La sciopero è stato reso noto a monte da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP-0037151–P del 06.06.2019 in cui prendeva atto come l’Associazione sindacale CSA Regione Autonomie Locali avesse per l’appunto lo sciopero nazionale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, dei Corpi di Polizia Provinciale e/o di Area Metropolitana per l’intera giornata e per tutti i turni di servizio ricompresi e ricadenti nel giorno antecedente e/o successivo, ma rientranti nel turno della prestazione lavorativa del giorno 21 giugno 2019, con il blocco dello straordinario.