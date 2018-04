Canicattì, “Primavera delle Arti”: al via la IV edizione

Print This Post

Si svolgerà presso il palazzo Lombardo-La Lomia di Corso Umberto I, con la collaborazione della associazione Athena, presieduta dall’avvocato Giovanni Salvaggio, la quarta edizione della “Primavera delle Arti”.

La rassegna, organizzata dall’Associazione musicale culturale “Gaspare Lo Nigro” si propone di avvicinare i cittadini canicattinesi alla musica colta, alle arti figurative e alle espressioni artistiche in genere, in una continua collaborazione sinestetica.

La manifestazione ha riscosso negli anni precedenti notevole consenso, attirando un pubblico costante e appassionato. Gli appuntamenti musicali saranno sette, si svolgeranno a partire dal 20 aprile fino al 15 giugno e si intrecceranno con delle esposizioni artistiche, coordinate dalla Prof. Manuela Giglia, fruibili anche nei giorni successivi ai concerti.

Il primo appuntamento prevede il concerto del M° Raimondo Mantione per una particolare chitarrra/arpa a 11 corde e la mostra dei pittori: Antonino Anzelmo, Oscar Carnicelli, Anass Nabirh, Rocco Paci.

La musica da camera esplorerà repertori vasti e vari, dal barocco ai nostri giorni, proponendo formazioni costituite da strumenti appartenenti a famiglie diverse: dalla chitarra classica al flauto traverso al violino al clarinetto, violoncello e pianoforte, ed un incontro dedicato canto lirico.

L’Associazione Lo Nigro si fregia quest’anno della preziosa collaborazione dell’associazione Athena, che in alcuni degli appuntamenti proporrà la declamazione di testi tratti dalla letteratura che ben si armonizzano ai programmi musicali, curata dalle Prof. Melania Curto e Anna Rita Alu’ oltre ad ospitare la rassegna nello splendido Palazzo Lombardo – La Lomia.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito. Si ringraziano gli sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa, che non gode di fondi pubblici.