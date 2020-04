Canicattì, primavera delle arti: “Gran concerto di capodanno” al Teatro Sociale

Print This Post

Il prossimo quattro gennaio, presso il teatro sociale di Canicattì, si svolgerà il “Gran concerto di Capodanno”, un evento musicale di grandi proporzioni che coinvolgerà l’Orchestra del Parnaso e il Coro Polifonico “Gaspare Lo Nigro”, istituzioni musicali con sede nella città di Canicattì, sotto la direzione del M° Carmelo Mantione e M° Paolo Pellegrino.

Il concerto proporrà agli ascoltatori un repertorio che unisce importanti brani sacri e del Natale a composizioni musicali tipiche del giorno di capodanno, come alcuni valzer di J. Strauss e la Marcia di Radetzky: capisaldi musicali del celebre concerto che si svolge ogni anno presso il Musikverein di Vienna.

Per l’occasione interverranno anche delle coppie di ballerini di danza storica, in abito ottocentesco: un appuntamento con la grande musica che trasformerà il teatro di Canicatti in uno scenario fiabesco, regalando ai cittadini importanti momenti di godimento artistico.

Il concerto è il secondo appuntamento della quinta edizione della Primavera delle Arti, rassegna organizzata dall’Associazione Gaspare Lo Nigro in collaborazione con il Comune di Canicatti, con i fondi destinati dai cittadini a tali manifestazioni attraverso il progetto “democrazia partecipata”, messo in atto dall’Amministrazione comunale, secondo le direttive regionali.

Ben tredici eventi che spaziano dalla musica sinfonica a quella da camera, dal Jazz all’opera lirica, alla musica per il cinema, in un arco temporale di ben sette mesi. A ciascun evento corrisponderà un’esposizione di arte figurativa, sotto la direzione artistica della professoressa Manuela Giglia.

La rassegna si è aperta con il primo appuntamento, il 15 dicembre, a Palazzo Stella, con il laboratorio musicale per bambini “Avventure sonore”, tenuto da due esperte di musica per l’infanzia provenienti da Catania, che ha riscosso notevole successo tra i piccoli e i genitori.

La rassegna è organizzata in collaborazione con l’assessorato alla risorse culturali coordinato dall’assessore Angelo Cuva.

L’ingresso a tutti gli eventi è totalmente gratuito.