Canicattì, problematiche ASACOM: nessuna risposta dalle istituzioni regionali

Il presidente del Consiglio Comunale, Alberto Tedesco, interviene sul pesante silenzio della Regione sulla problematica ASACOM (Assistenti alla Comunicazione).

“Duole evidenziare come a distanza di un mese dalla nota inviata al Presidente della Regione Siciliana, On. Musumeci, dal Sindaco di Canicattì, nella qualità del distretto socio sanitario D3, che riunisce i comuni di Canicattì, Castrofilippo, Naro, Camastra, Ravanusa, Racalmuto, Grotte, Campobello di Licata, ed a dieci giorni da quella inviata ai Presidenti dei gruppi Parlamentari dell’Ars, con le quali si è chiesta l’istituzione urgente di un tavolo tecnico in cui affrontare la gravissima problematica dell’assistenza alla autonomia ed alla comunicazione ai bambini disabili che frequentano gli istituti scolastici nei Comuni, tutto taccia – commenta il Presidente Alberto Tedesco – una eccezione a questa coltre di silenzio è rappresentata dall’intervento dell’On. Michele Catanzaro, che ringrazio, che ha palesato la sua vicinanza agli amministratori locali e manifestato il suo impegno, anche attraverso il deposito di una interrogazione parlamentare, affinché questa problematica venga strappata al silenzio assordante cui sembra essere destinata.

Un silenzio tanto più incomprensibile perchè avvolge la vita e la quotidianità di centinaia di bambini, di padri, di madri, di famiglie che vivono ogni giorno le difficoltà connesse alla condizione di disabilità del proprio figlio, e che chiedono che i loro diritti siano rispettati: un grido di dolore che gli amministratori locali fanno proprio, affrontando in condizioni di gravissime difficoltà, in assenza di risorse adeguate e di finanziamenti; una tematica che non potrà essere risolta se non con il coinvolgimento e l’impegno del Governo regionale e di tutti i Gruppi parlamentari.

Sono certo che il Presidente Musumeci, la sua Giunta, i Parlamentari regionali, siano sensibili a questa problematica, che investe la vita di tanti bambini siciliani, e che accoglieranno con l’urgenza dovuta alla gravità della questione l’appello rivoltogli dagli amministratori locali, ponendola al centro dell’attenzione della politica regionale, affinché siano elaborate le soluzioni che possano sanare questa ferita sanguinante che lacera profondamente il tessuto sociale delle nostre comunità”.

Le problmetiche relative all’ASACOM era già state evidenziate dall’Assessore alle Politiche sociali del comune di Canicattì, Antonio Giardina che commenta così l’intera vicenda:

“È una battaglia che ho intrapreso io come Assessore Politiche sociali con il supporto di tutto il distretto socio sanitario D3, in stretta collaborazione e forte intesa con il Sindaco Ettore Di Ventura, un grido di aiuto alle istituzioni, raccolto nell’immediato dal Presidente del Consiglio Alberto Tedesco che più volte ha sollevato la questione, per ultimo con questo documento”.