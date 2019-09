Canicattì, problematiche ospedale: il Sindaco chiede incontro urgente con il Direttore Generale dell’ASP

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, a seguito delle numerose problematiche che interessano l’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì, ha inviato una nota al Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, dr. Giorgio Giulio Santonocito, per richiedere un incontro urgente. Facendosi portavoce dell’inquietudine che le sconfortanti notizie sull’ospedale creano ai cittadini di Canicattì e ai residenti nel comprensorio, il sindaco esprime profonda preoccupazione e grande amarezza. Ecco la necessità di una riunione urgente mirata a trovare risposte certe e interventi definitivi per la suddetta struttura ospedaliera nonché per il personale ivi operante e poter continuare a garantire la tutela della salute pubblica .