Canicattì, processione silenziosa per San Diego: niente banda per mancanza di soldi

No soldi, no banda.

Parafrasando un famoso spot pubblicitario andato in onda negli anni scorsi, la processione di San Diego di quest’anno non sarà allietata dalle suadenti note della banda musicale locale per via della mancanza di fondi.

Ma le cattive notizie non vengono mai da sole. Sembra infatti che in virtù del risparmio non solo la facciata della chiesa omonima rimarrà al buio, ma anche le vie interessate al corteo religioso saranno completamente senza luci soffocando così la centennale festa di uno dei santi protettori della città di Canicattì.

Di Pietro Geremia