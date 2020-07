Canicattì, processo Cappio: slitta l’audizione del teste chiave

Print This Post

È slittata al 14 settembre l’audizione del teste chiave inerente al processo Cappio.

Il dibattimento avrebbe come protagonisti 10 imputati accusati di usura ai danni di alcuni imprenditori di Canicattì nonchè artigiani di Agrigento i quali, stando all’accusa, sarebbero stati sottoposti a tassi di interesse oscillanti tra il 10% e il 90%.

Il teste chiave, già sentito in prima istanza ma ritenuta incompleta dal pm titolare delle indagini, essendosi trasferito a Milano avrebbe comunicato di non poter riuscire a rientrare in tempo facendo così slittare il processo.