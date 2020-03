Canicattì, gestione rifiuti: sequestrata una parte dell “Ex Foro Boario”

Connect on Linked in

La Polizia di Stato con la collaborazione della Direzione Generale ARPA Sicilia di Palermo e ARPA Territoriale di Agrigento, ha sottoposto a sequestro una porzione del deposito di rifiuti comunali, sito nell’area denominata “Ex Foro Boario”, nella Contrada Bonavia di Canicattì, utilizzato dal gestore del servizio di raccolta “rifiuti urbani” come deposito temporaneo per la frazione del “secco”.

Attente ed accurate, all’interno del sito, portavano al ritrovamento di cumuli di rifiuti urbani e rifiuti speciali, anche pericolosi, tra cui materiali inerti di costruzione contenente amianto.

Pertanto, in via d’urgenza, al termine di tali operazioni, una vasta porzione di circa 600 mq della predetta area è stata posta a sequestro preventivo. Dettagliata informativa inerente il reato di attività di “gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di oggetti”, è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento che , lo scorso 3 marzo, ha emesso provvedimento di convalida del sequestro dell’area poiché oggetto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti.