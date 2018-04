Canicattì, programmata per domani commemorazione dell’Appuntato dei Carabinieri Alfonso Principato

Connect on Linked in

In occasione del 33° anniversario dalla sua tragica scomparsa, è stata programmata per domani lunedì 16 aprile 2018 la commemorazione dell’Appuntato dei Carabinieri Alfonso Principato, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, deceduto durante conflitto a fuoco in servizio in data 15 aprile 1985.

Il programma prevedere alle 10:00 la deposizione di una composizione floreale sulla tomba presso il cimitero “Bonamorone” di Agrigento e, alle 11:00, la celebrazione una Santa Messa presso la Chiesa San Diego di Canicattì, dove parteciperanno i familiari della vittima del dovere oltre alle autorità politiche locali, civili e militari.

Di Pietro Geremia