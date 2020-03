Canicattì, programmazione iniziative:l’amministrazione comunale incontra i titolari di attività ricettive

Connect on Linked in

Gli Assessori Angelo Cuva e Giangaspare Di Fazio, Assessorati alla Promozione turistica e allo Sviluppo economico, in vista di un probabile protocollo d’intesa per la costituzione di una rete tra operatori turistici del territorio del comune di Canicattì, hanno organizzato per domani mattino alle 11.00, presso i locali di palazzo Stella in via Cavallotti, un incontro con tutti i titolari di attività ricettive (alberghi, B&B, affittacamere, turismo rurale) per parlare di idee inerenti lo sviluppo del territorio e l’incremento turistico.

L’obiettivo degli amministratori, è quello di valorizzare le risorse produttive locali e la realizzazione dei relativi circuiti.

L’incontro di domani servirà a ascoltare le idee imprenditoriali degli operatori del settore al fine di poter attuare future collaborazioni, interventi e iniziative a sostegno dello sviluppo economico, turistico e socio – culturale della città.