Canicattì, prorogata di una settimana la consegna dei mastelli

I responsabili della impresa Ati hanno deciso di prorogare di una settimana la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata a Canicattì.

I dirigenti dell’azienda che ha preso in gestione il servizio avrebbero preso tale decisione per dare la possibilità, a chi ancora non l’avesse fatto, di recarsi presso il centro culturale San Domenico per ritirare tutto il materiale necessario, mastelli e kit di guida, per l’avvio del porta a porta che inizierà dunque tra qualche settimana.

Di Pietro Geremia