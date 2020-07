Canicattì, pubblicata manifestazione di interesse per la selezione di soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini di inclusione sociale

Print This Post

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, in qualità di presidente del Distretto Socio-Sanitario D3, invita a partecipare alla manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini di inclusione sociale, erogabili nell’ambito del PON Inclusione, per favorire l’inserimento lavorativo di residenti nei comuni facenti parte del DSS N.3.

L’atto è stato approvato con D.D. n. 922 del 09/07/2020 e riguarda l’ambito del Programma PON Inclusione (AZIONE B.2.b.)La dichiarazione di adesione potrà essere presentata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Canicattì, in corso Umberto I, n.59 oppure trasmessa con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it indicando nella busta o nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse Tirocini – PON/FSE 2014/2020”. L’avviso non ha data di scadenza e l’elenco sarà periodicamente aggiornato per consentire l’inclusione di nuovi soggetti ospitanti che abbiano fatto richiesta.Per ulteriori dettagli collegarsi alla sezione dedicata sul sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4776