Canicattì, pubblicate le sostituzioni in caso di ferie e malattie dei responsabili di Posizioni Organizzative dell’Ente

Il Comune di Canicattì informa che con deliberazione n°. 785/2020 il Segretario Generale, Giovanni Panepinto, ha disposto lo schema delle sostituzioni tra le Posizioni Organizzative dell’Ente.

Ricordiamo che, nella loro consueta collocazione, attualmente sono queste le P.O.:

Responsabile P.O. n. 1 Affari Generali Dott.ssa Caterina Attenasio

Responsabile P.O. n. 2 “Canoni, Tributi e Riscossione” – Rag. Antonio Pontillo

Responsabile P.O. n. 3 “Servizi Finanziari e Programmazione” – D.ssa Carmela Meli

Responsabile P.O. n. 4 “Gestione Patrimonio, beni confiscati e società Partecipate” Dr. Pietro Saia

Responsabile P.O. n. 5 “Servizi Tecnici Territoriali e Programmazione” – ing. Gioacchino Meli

Responsabile P.O. n. 6 “Servizi Socio-Assistenziali, Pubblica Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi” d.ssa Maria Marchese

Responsabile P.O. n. 7 “Tutela Ambientale – Gestione Servizi dell’A.R.O” d.ssa Angela Carrubba

In caso di ferie e malattie, o altro impedimento l’atto su citato dispone che la P.O. n°.1 (Attenasio) sarà sostituita dal Dirigente della P.M. dr. Angelo Licata; le Posizioni Organizzative 2 (Pontillo A.) e 3 (Meli C.) si sostituiranno a vicenda e, in caso di assenza contemporanea saranno sostituiti dalla P.O. n. 4 (Saia), la P.O. n°. 5 (Meli G.) sostituirà la P.O. n°.4 (Saia), il geom. Antonio La Vecchia sostituirà la P.O. n. 5 (Meli G.), le Posizioni organizzative 6 (Marchese) e 7 (Carrubba) si sostituiranno a vicenda, mentre il Dirigente della P.M. sarà sostituito dal Comm.P.M. P.Sola, così come stabilito con proprio atto.

L’atto è stato predisposto con lo scopo di scongiurare eventuali rallentamenti delle attività dell’Ente per la temporanea assenza delle figure di vertice.