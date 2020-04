Canicattì, pubblicato avviso per l’individuazione di partner per la realizzazione della rassegna Teatrale e Artistica

Connect on Linked in

L’attesa riapertura del Teatro Sociale, avvenuta le scorse settimane, consente di potenziare l’offerta culturale con la programmazione di manifestazioni teatrali aperte al pubblico.

A tale scopo, l’Amministrazione Comunale intende individuare soggetti privati (imprenditori, associazioni ecc..) disponibili a stipulare accordi di collaborazione con il Comune per la presentazione di un progetto complessivo “chiavi in mano” per l’organizzazione, realizzazione e gestione di una rassegna teatrale e artistica che preveda almeno 7 manifestazioni da mettere in scena dal mese febbraio al giugno 2020.

La manifestazione non avrà oneri finanziari a carico del Comune.

Con la suddetta deliberazione è stato approvato l’avviso pubblico utile ad individuare i soggetti privati interessati al progetto. L’avviso rimarrà in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg.

Nel progetto potranno essere inseriti Rappresentazioni teatrali con compagnie di rilevanza nazionale e/o regionale;spettacoli di cabaret; concerti, spettacoli di danza.

Per ulteriori info vai alla pagina http://www.comune.canicatti.ag.it/…/Serv…/L/IT/IDPagina/4508

Ne dà notizia l’assessore alla Cultura Angelo Cuva .