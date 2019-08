Canicattì, pulizia straordinaria in piazza IV Novembre: l’assessore Palermo”Ridaremo lustro alla nostra città”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Operai al lavoro questa mattina in piazza IV Novembre, zona storica della città e un tempo simbolo della città di Canicattì grazie anche al monumento eretto in memoria del venerabile padre Gioacchino La Lomia.

Da anni però, la piazza simbolo e orgoglio di tutti i canicattinesi, è diventata zona di bivacco e di ritrovo di di gente che non ha risptetto per un paese che li ospita e gli consente di vivere in condizioni dignitose.

Ogni sera sul sagrato della chiesa del Purgatorio ed ai piedi del monumento dedicato al Venerabile Padre Gioacchino si trova di tutto, da decine di bottiglie di birra a semi di girasole fino a scarti di frutta e altro. Una situazione che non è più tollerabile.

“Questa mattina abbiamo ridato decoro a tutta la piazza eseguendo una pulizia straordinaria della zona – commenta l’assessore Umberto Palermo – la risposta agli incivili sono le azioni concrete , con l’aiuto dei cittadini per bene riusciremo a ridare a Canicattì il lustro che merita” .