Canicattì, quartieri al buio: problemi di sicurezza in diversi quartieri(Video)

Problemi di sicurezza si sono registrati in queste sere in via piazza IV Novembre, via Capitano Ippolito e via Pirandello dove i residenti continuano a segnalare problemi di illuminazione.

Da 2 giorni i quartieri in questione sono al buio con evidenti disagi.

I residenti segnalano di non riuscire neanche ad aprire i portoni di ingresso delle loro case a causa della mancanza totale di illuminazione.

Oltre ai disagi ciò che preoccupa la gente, è la sicurezza che in questo modo viene a mancare. Il problema si protrae da due giorni con l’interruzione a singhiozzo dell’energia elettrica .

Non è la prima volta che nella zona si verificano problemi simili. Una situazione che non va trattata con leggerezza poiché potrebbe causare conseguenze imprevedibili. Spesso infatti, approfittando del buio, alcuni teppisti hanno più volte preso di mira autovetture e commesso piccoli furti. I residenti dei quartieri interessati informano che se i disagi si protrarranno, sporgeranno una formale denuncia presso le autorità competenti con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.