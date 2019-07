Canicattì, quel che resta della discarica di C.Da Marrone: salute pubblica a rischio?

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Salute pubblica a rischio? Voglio iniziare questo mio editoriale con questo interrogativo poichè quello di ieri sera, è il secondo grosso incendio di rifiuti , verificatosi nel giro di pochi giorni, con l’emissione nell’aria di notevoli quantità di diossina.

Il problema è che di queste discariche sul territorio ne abbiamo a decine e se dovessero ripetersi questi incendi i rischi per la salute pubblica sarebbero enormi.

Alla luce di quanto accaduto ieri sera, sarebbe il caso di chiedere dissequestro all’ autorità giudiziaria ed emettere un’ ordinanza d’urgenza per pulire ed impedire nuovi depositi di spazzatura e poi rivalersi sull’Anas per i costi sostenuti, fermo restando che la spazzatura é dei Canicattinesi incivili andrebbe evitato di palleggiare questa patata bollente.

Intanto sarebbe il caso di far intervenire l’Arpa al fine di inserire delle centraline permaenti di monitoraggio delle polveri sottili in modo tale da verificare qual è il reale rischio per la salute pubblica.