Canicattì, questa sera alle 20.00 concerto di musica popolare: evento di beneficenza

Concerto di musica popolare questa sera al Palazzo Lombardo-La Lomia di Canicattì in corso Umberto I (sala inferiore), con l’esibizione del gruppo musicale “Sikuela”.

L’evento è finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci da inviare in Venezuela, data la gravissima crisi economica che sta mettendo in ginocchio il popolo di questo Paese.

L´iniziativa è denominata “La musica unisce i popoli” proprio per sottolineare un certo legame tra la Sicilia e il Venezuela.

Molti corregionali sono emigrati nello stato sudamericano soprattutto nel periodo dell´ultimo dopoguerra alla ricerca di una vita migliore.

Negli anni più recenti, però, la condizione socio-economica del popolo venezuelano è peggiorata drammaticamente determinando situazioni di estrema povertà.

Ingresso gratuito ore 20.