Canicattì, “Quota 100”: intervento di Alberto Tedesco

“Si esprime grande preoccupazione per la situazione del personale comunale alla luce dell’introduzione della cosiddetta “Quota 100”, una problematica sollevata, anche a mezzo stampa, dal Sindaco di Agrigento e che incombe, con la sua enorme rilevanza, anche sul nostro Ente, in cui operano molti dipendenti in età avanzata ed alle soglie del pensionamento.

Come è noto questo provvedimento consentirà ai dipendenti ed ai dirigenti che ricoprono un ruolo apicale in settori chiave del nostro comune di anticipare il proprio pensionamento, circostanza certamente positiva per gli interessati, ma che, senza l’adozione di adeguati provvedimenti da parte del governo e di una attenta programmazione, determinerà gravissime conseguenze.

Il nostro Ente, già deficitario sotto il profilo del personale, necessita di nuove assunzioni, grazie alle quali si possano garantire e migliorare i servizi che vengono offerti alla cittadinanza e venga scongiurata l’evenienza che interi settori dell’amministrazione rimangano prive di figure apicali.

Un appello va rivolto al Governo affinchè si impegni ad adottare, in tempi brevi, idonee determinazioni che consentano a Comuni, che, come è noto, versano in gravissime difficoltà economiche, di assumere personale qualificato attraverso concorsi pubblici, di cui la mia generazione, non proprio giovanissima, purtroppo non ha memoria”.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco