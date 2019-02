Canicattì, raccolta differenziata porta a porta: Avviso per i titolari di utenze non domestiche non ancora censite.

Print This Post

“Si invitano i titolari di utenze non domestiche, ad oggi non ancora censite, a recarsi al Centro Culturale San Domenico nei giorni e negli orari previsti per la registrazione.

La consegna del kit verrà successivamente effettuata, dagli operatori addetti, nel domicilio indicato”.

Ne danno comunicazione il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella che ricordano che gli uffici del Centro Culturale sono aperti per queste operazioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30, mentre il sabato dalle 8.30 alle 14.00.