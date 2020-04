Canicattì, raccolta rifiuti: il servizio sarà effettuato anche giorno 6 Gennaio

Connect on Linked in

Nonostante le feste continua il servizio di raccolta rifiuti a Canicattì.

Con un comunicato pubblicato nel profilo social del Comune di Canicattì, l’Amministrazione targata Ettore Di Ventura ha informato la cittadinanza che giorno 6 Gennaio il servizio di raccolta della differenziata sarà regolarmente effettuato.

Per meglio agevolare i cittadini inoltre, il Comune mette a disposizione le chiavi per l’isola di prossimità di via Nilde Iotti da ritirare all’Ufficio Notifiche sito al piano terra del Palazzo Comunale sito in Corso Umberto I .

Di Pietro Geremia