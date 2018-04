Canicattì, randagismo: cane morto nel quartiere oltreponte, possibile avvelenamento

Connect on Linked in

Triste scoperta nel quartiere oltreponte, nei pressi della chiesa del Redentore, dove alcuni cittadini hanno notato un randagio morto con schiuma che fuoriusciva dalla bocca, possibile sintomo di avvelenamento.

Non c’è pace dunque per gli animali in Sicilia, dopo Sciacca e Rosolini in provincia di Siracusa adesso anche a Canicattì bisogna fare i conti con gesti orribili che causano atroci sofferenze agli animali che, lo abbiamo scritto più volte, loro malgrado non hanno nessuna colpa. Va specificato che, nel caso in questione, non è chiaro se si tratti di avvelenamento o meno ma l’ondata di orrore in città non è nuova.

In passato infatti, qualcuno aveva sparso in giro polpette avvelenate causando la morte di alcuni cani randagi.

Canicattì purtroppo, vanta il triste primato di centinaia di cani randagi in giro per strada, in alcuni quartieri il fenomeno è molto radicato.

Situazione però che mai può giustificare un gesto estremo come l’avvelenamento. Indignazione sul web dove sono stati postati diversi commenti critici.

Foto Giuseppe Lo Brutto