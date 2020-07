Canicattì, rapina aggravata: la polizia arresta 42enne

Connect on Linked in

Gli agenti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vice questore Cesare Castelli, sabato pomeriggio hanno tratto in Arresto M. G., 42 anni di Canicattì, in esecuzione all’ ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, per il reato di rapina aggravata, porto illegale di arma e tentata rapina in concorso commessa nel Gennaio 2010 in Canicattì.

Le attività d’indagine degli uomini del Commissariato di Canicattì su un folto gruppo di soggetti oltre 40 indagati, dediti a rapine, detenzione illegale di armi e droga, nell’ottobre del 2011 diede luogo ad una vasta operazione di Polizia denominata “Strike” , la conclusione della quale portò all’arresto di 26 persone colpite da misure cautelari e fra queste anche l’odierno arrestato.