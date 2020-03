Canicattì, rapinano e minacciano imprenditore agricolo: indagati padre e figlio

Print This Post

Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini nei confronti di due soggetti originari di Canicattì, rispettivamente padre di 74 anni e figlio di 45 anni, accusati di rapina aggravata ai danni di un imprenditore agricolo del posto.

I fatti sarebbero da ricondurre all’Agosto del 2018 quando gli indagati, già ben noti alle forze dell’ordine per furto di rame, secondo gli investigatori non solo si sarebbero recati presso il fondo di un imprenditore canicattinese sottraendogli una trentina di tubi per l’irrigazione dei campi ma minacciandolo di gravi ritorsioni se avesse provato a denunciare i fatti.

Di Pietro Geremia