Canicattì, rapinata la posta privata in via Belgio: aggredito il titolare

Canicattì, attimi di paura per una rapina effettuata alla posta privata di via Belgio, una traversa della centralissima via Pirandello.

Tre rapinatori avrebbero fatto irruzione nella sede della posta privata ed avrebbero intimato al figlio del titolare, presente nell’esercizio commerciale, di consegnare i contanti presenti in cassa, ne sarebbe nata una colluttazione e lo stesso giovane sarebbe rimasto ferito e portato al nosocomio canicattinese per le cure del caso.

In questo momento sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno ascoltando alcuni testimoni.

Notizia in aggiornamento