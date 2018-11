Canicattì, rappresentativa dello juve club presente all’Allianz stadium di Torino (Foto)

Print This Post

Dopo il successo all’Old Trafford, i bianconeri perdono in maniera rocambolesca con il Manchester United, nonostante un gol fantastico di Cristiano Ronaldo.

Presenti come sempre diversi soci del Club Juve di Canicattì, e per il secondo anno consecutivo, la Sicilia è la prima regione d’Italia per numero di Club ufficiali.

Inoltre, grazie ai risultati ottenuti da Napoli, Inter e Roma, dopo 13 anni l’Italia può sognare un clamoroso poker per gli ottavi di finale di Champions League.

Vincenzo Ferrante Bannera